Сайт «Ощадбанка» не работает: названа причина и сроки починки

Банк планирует восстановить доступ к своему сайту в течение суток.

Государственный «Ощадбанк» работает в обычном режиме, включая платежные и информационные сервисы, и планирует восстановить доступ к своему сайту в течение 24 часов.

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«Ощадбанк» работает в обычном режиме. Все платежные и информационные сервисы банка доступны: веб- и мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, ИПТ, отделения, Контакт-центр», - сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что временная недоступность веб-сайта банка возникла после обновления компанией, осуществляющей его администрирование, своих программных комплексов, и работы по восстановлению планируется завершить в течение 24 часов.

В банке подчеркнули, что все другие платежные и информационные сервисы доступны без каких-либо ограничений, и на стартовой странице сайта доступен переход на Ощад 24/7 - онлайн-сервис, которым можно безопасно пользоваться.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.