Гривня укрепилась к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 11 копеек.

В пятницу, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,92/27,96 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,77/31,81 грн/евро, что на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

По данным Национального банка, официальный курс гривни к доллару на понедельник, 21 января, установлен на уровне 27,9808 грн/долл., к евро – на уровне 31,9037 грн/евро.