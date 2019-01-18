Гривня в официальных курсах снова укрепилась выше 28 гривень

Официальный курс НБУ на 21 января: 100 USD – 2798.0832 грн; 100 EUR – 3190.3745 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2798.0832 (18 января – 2803.3609)

100 EUR – 3190.3745 (18 января – 3194.7101)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,92/27,96 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,77/31,81 грн/евро, что на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.