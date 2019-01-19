Баланс недели: новые монеты от Нацбанка, борьба Гройсмана с космическими зарплатами и транзитные переговоры с «Газпромом»

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина на уходящей неделе поднял вопрос пересмотра высоких зарплат топ-чиновников. В частности, было принято решение приостановить контракт с действующим менеджментом крупнейшей госкомпании страны - «Нафтогаза Украины» - с 22 марта и обратиться к наблюдательному совету с требованием пересмотреть условия выплат зарплат и премий ее руководителям. Гройсман подчеркнул: в целом правительство выступает за рыночные зарплаты для менеджмента госкомпаний, но они не должны быть заоблачными, при этом размер премий должен полностью зависеть от успехов работы предприятий.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал претензии Гройсмана нелогичными: «Для меня, как минимум, кажется странным, когда премьер-министр не отменяет действующее постановление, на базе которого устанавливает мою зарплату, а с другой стороны - требует ее пересмотра. Это - нелогично. Не говоря уже о том, что то, что было принято, насколько я понимаю, - нарушение как процедуры, так и нормы закона».

По словам Коболева, украинские политики, которые уже продолжительное время критикуют менеджмент «Нафтогаза» за высокие зарплаты и полученную премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, привыкли к тому, что предыдущие руководители «Нафтогаза» получали премии в «других» местах.

«Большинство людей, которые их (премии - УНИАН) критикуют, я имею в виду людей, которые хорошо понимают природу процессов здесь, просто привыкли, что руководители «Нафтогаза» получают премии в другом месте. Это главная проблема. Мой предшественник является очень небедным человеком. Я думаю, что он точно получил премии в другом месте. Мы для себя выбрали другой путь. Мы получаем только зарплату и другие прозрачные и законные выплаты только в «Нафтогазе». Столько, сколько нам назначит тот орган, которого акционер уполномочил это делать», - отметил Коболев.

«Им было бы намного проще, если бы Коболев пришел к ним и договорился о премиях. Купил бы вышки господина Бойко, там премия была, кажется, 300 млн долларов, купил бы газ в «РосУкрЭнерго», там премия была 500 млн долларов, или проиграл бы Стокгольмский трибунал, как сделал господин Бакулин с господином Винокуровым в 2010 году, там премия была больше 1 млрд долларов. Поэтому любому собственнику необходимо выбирать, где менеджмент получает премии: или в виде зарплаты в компании, или у тех, кто их критикует», - сказал глава «Нафтогаза».

Но самый главный аргумент Коболева: разрыв контракта с менеджментом «Нафтогаза» может сорвать переговоры с российским «Газпромом» о заключении нового транзитного контракта.

Транзитные переговоры

Первый раунд переговоров по новому транзитному договору назначен на 21 января. Пока особых иллюзий на их счет руководство «Нафтогаза» не питает. Тем более, что накануне Россия сорвала технические консультации на уровне экспертов.

В целом, отказ России от консультаций был вполне ожидаем, ведь действия нашего северного соседа давно предсказуемы. В украинском МИДе расценили их как очередную попытку запугать Европу и предложили, как выход, применять к газпромовским проектам, в частности, к «Северному потоку-2», все энергетические нормы Европейского Союза.

Между тем, российская сторона все же подтвердила свое участие в переговорах, о результатах которых станет известно совсем скоро. Хотя, можно предположить, что конкретного решения транзитного вопроса не будет, учитывая продолжительную историю конфликта.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже допустил прекращение транзита газа через Украину в начале 2020 года в случае отсутствия нового контракта.

«Есть ли вероятность того, что «Газпром» откажется и попробует войти в период 2020 года без контракта? Такое уже было. Может ли он отключить транзит? Может, такое уже было дважды сделано - в 2006 и 2009 годах», - сказал Коболев.

Отчет главы НБУ в Раде

На уходящей неделе глава Национального банка Яков Смолий отчитался перед депутатами, как того требует регламент Верховной Рады. Главный банкир подчеркнул, что благодаря усилиям, в том числе и центробанка, по итогам 2018 года экономический рост в Украине достиг максимального показателя за семь лет - на уровне 3,4%, инфляция была минимальной за пять лет, международные резервы выросли до пятилетнего максимума, а банковская система впервые за пять лет показала годовую прибыль.

Смолий также заявил, что доверие населения к банковской системе укрепляется, это подтверждается ростом гривневых вкладов в прошлом году на 15%. «Вследствие жесткой монетарной политики, а также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год», - сказал он.

Глава НБУ озвучил довольно оптимистичный прогноз относительно инфляции, которая, по ожиданиям регулятора, до конца года составит не более 7%. В этой связи Смолий анонсировал смягчение монетарной политики, что будет способствовать удешевлению кредитов для экономики. «На сегодня есть тенденция и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику», - сказал он.

Но украинский бизнес настроен не так оптимистично. Согласно обнародованным на уходящей неделе результатам опроса НБУ, он ожидает в ближайший год показатель инфляции на уровне 9,5% и средний курс гривни к доллару - почти 30 грн/долл.

Новые монеты

На уходящей неделе в Национальном банке напомнили о планах выпустить в обращение в 2019-2020 годах монеты номиналами 5 и 10 гривен. Точные сроки выпуска пока не названы, но в НБУ пообещали предупредить об этом за несколько месяцев.

Регулятор поясняет этот шаг более длительным сроком службы монет по сравнению с бумажными деньгами и обещает не доставлять неудобств украинцам, изымая из оборота купюры соответствующих номиналов. Они останутся в обороте неограниченный период времени - пока не исчезнут за счет постепенного прекращения их выпуска.

Кроме того, в Нацбанке считают, что благодаря активному развитию безналичных расчетов, доля которых в Украине за последние пять лет выросла более чем втрое - до 44,3%, украинцы будут активнее пользоваться платежными картами.

В прошлом году Нацбанк ввел в оборот монеты номиналом 1 и 2 гривни. Учитывая, что это нововведение украинцы пережили вполне безболезненно, а инфляция по итогам 2018-го даже снизилась, то можно ожидать, что новые монетки войдут в нашу повседневную жизнь также спокойно.

Александра Данько