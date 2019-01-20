Во Франции хотят ввести налог на Google, Amazon, Facebook и Apple

Правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более €750 млн, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.

К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Для этих четырех компаний придумана специальная аббревиатура, состоящая из первых букв их названий — GAFA, передает РБК.

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По его словам, налог «затронет все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более €750 млн по всему миру и €25 млн во Франции». Министр назвал налогообложение международных компаний «вызовом XXI века» и «вопросом справедливости». Правительство намерено как можно скорее направить законопроект в парламент. Ожидается, что благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно сможет получать дополнительно около €500 млн в год.

Кроме того, Ле Мэр пообещал вести борьбу с уклонением от уплаты налогов, инициируя пересмотр международных налоговых правил. По его словам, законодатели должны «следовать за деньгами, которые в целях уклонения от налогов идут туда, где их быть не должно».

Напомним, в конце июня 2017 года Еврокомиссия в рамках антимонопольного дела оштрафовала Google на €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Также в комиссии пришли к выводу, что Google нарушила правила Европейского Союза, предоставив преимущество своему сервису покупок Google Shopping при поиске товаров через поисковик Google. По данным Еврокомиссии, Google существенно занижала рейтинги конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше.

В 2016 году власти Великобритании заставили Google доплатить в казну £130 млн в качестве компенсации за сэкономленные налоги. Британские налоговые органы посчитали, что благодаря регистрации компании в Ирландии Google осуществляла «агрессивный» уход от налогов. Власти обвиняли корпорацию в аморальном поведении, поскольку в 2013 году, например, Google заплатила только £20,5 млн налогов, несмотря на полученный в Великобритании доход свыше $5,6 млрд.

В ноябре 2018 года Совет Евросоюза заявил, что разработает налог на корпорации в сфере информационных услуг, который также известен как «налог на Facebook»​. Замглавы Еврокомиссии по вопросам бюджета Валдис Домбровскис призвал тогда решить этот вопрос как можно скорее, так как отдельные страны ЕС могут ввести подобные налоги самостоятельно на национальном уровне. По его словам, это может негативно сказаться на едином рынке Евросоюза.

До этого Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий. Их годовой оборот должен превышать €750 млн.