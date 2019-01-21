Нацбанк бросает вызов историческому опыту: СМИ рассказали о рисках введения в оборот новых монет

Монеты номиналом 5 и 10 гривень очень похожи на монеты в 1 и 2 гривни.

Национальный банк Украины прекращает печать банкнот номиналом 5 и 10 гривень. В обороте их постепенно заменят монетами — очень похожими на монеты в 1 и 2 гривни.

В истории уже были случаи, когда за такую ошибку в дизайне приходилось всю работу начинать с нуля. Об этом пишет WAS.

В октябре 1986 года правительство Франции представил новую 10-франковую монету. По номиналу «десятка» была самой дорогой из французских монет, и предыдущий выпуск, разработанный художником Жоржем Матье, часто подделывали. Решили усилить защиту.

Под руководством гравера Хоакина Хименеса была разработана никелевая монетка с профилем Марианны на аверсе. Специальные рубцы на ободке имели усложнить работу фальшивомонетчикам.

Защите от подделки уделили много внимания, но забыли об удобстве использования. Новые 10 франков за диаметром, весом и цветом были почти идентичны распространенной и привычной монете в полфранка. Две монеты стали часто путать во время расчетов, а 20-кратная разница в номиналах делала ошибку дорогой.

Негодование французов было достаточно шумным, чтобы к нему прислушалась власть. Уже в конце ноября 1986 года, всего через месяц после выпуска, чеканку новой «десятки» остановили. Еще за месяц министерство финансов признало свою ошибку и начало изымать монету из обращения.

На подготовку следующего варианта дизайна ушло два года, но получилось хорошо. Чтобы выделить среди других номиналов, монету «Гений Свободы» делали из двух металлов различного цвета.

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Это был не первый такой случай. 1979 года однообразный дизайн монет нанес ущерб США. Тогда долларовую никелевую монету с профилем президента Эйзенхауэра, непопулярную из-за большого размера и веса, попытались заменить меньшей монеткой с профилем феминистки, защитницы гражданских прав Сьюзен Б. Энтони.

Уменьшение размера не сделало монету популярнее, наоборот. Она стала слишком похожей на классический «четвертак» с профилем Джорджа Вашингтона. Этими 25-центовыми монетами оплачивали разговоры в большинстве телефонов-автоматов США, и случайная уплата доллара за звонок вызвал раздражение.

Доллар Сьюзен Энтони выпускали два года, а затем различными методами выводили из обращения. Около 500 миллионов монет так и остались в хранилищах. Еще около 60 тысяч отправили в Балтимор. В 1983 году там открыли метро, где одни автоматы меняли бумажные доллары на металлические, а также другие долларовые монеты выдавали билеты на поезд. Так было надежнее. Машины, способные принимать банкноты и выдавать билеты со сдачей, только появились и часто ломались.

Монету с профилем Энтони до сих пор можно найти в кошельке американца, но теперь она попадается редко.