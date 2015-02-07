Директора Антикоррупционного бюро назначат на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что директор Национального антикоррупционного бюро будет определен в течение следующей недели.

Об этом глава государства заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), передает корреспондент УНИАН.

Президент напомнил, что когда он впервые появился перед новоизбранной Верховной Радой, то отметил, что "война не может быть оправданием, чтобы не проводить реформы".

По его словам, "реформы не являются вопросом политической необходимости, а являются вопросом для выживания".

"Нашим главным приоритетом является борьба с коррупцией. Мы уже это демонстрируем, и через несколько дней, фактически менее одной недели, у нас будет новый директор Антикоррупционного бюро. Мы начнем огромную антикоррупционную инициативу, и я абсолютно уверен, что борьба с коррупцией будет нашей победой", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля завершается срок подачи заявлений для участия в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.