Глава ВТБ решил, что отключение России от системы SWIFT - это использование "тяжелого вооружения"

Отключение России от системы SWIFT ухудшит отношения Москвы и Запада.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

"Отключение SWIFT - использование значительно более тяжелого "вооружения" в этой войне и, конечно, будет означать серьезное ухудшение общего климата и общей обстановки во взаимоотношениях с Западом", - сообщил Костин.

По мнению главы ВТБ, если такой шаг все же последует, то придется "как-то на коленке приспосабливаться". "Конечно, работа банков не остановится, но это серьезно затруднит нашу работу, работу наших клиентов, потому что расчеты, конечно, будут осуществляться медленнее", - сообщил Костин.

Читайте такжеЭксперты считают, что отключение от SWIFT изолирует всю Россию: "это достаточно тяжелое наказание"Он отметил, что санкции, введенные в отношении РФ, являются свидетельством экономической войны против Москвы.

"Это так и есть. Все меры, которые принимаются Западом, это методы ведения экономической войны, торговой, финансовой", - добавил руководитель российского финучреждения.