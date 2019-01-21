В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось семь лет, а самому старшему – 99 лет.

В 2018 году доходы более одного миллиона гривен задекларировали 4,8 тыс. украинцев.

Читайте такжеВ мире число миллиардеров за последние 10 лет удвоилось

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

«Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитываются в Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская области – 303», – говорится в сообщении.

Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось семь лет, а самому старшему – 99 лет, сообщает ГФС.

Согласно сообщению, доход в сумме свыше одного миллиарда гривен, полученный в 2018 году, задекларировал один человек, его фамилию не указывают.