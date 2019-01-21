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В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

11:57, 21 января 2019
Финансы
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Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось 7 лет \ фото bank.gov.ua

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

«Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитываются в Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская области – 303», – говорится в сообщении.

Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось семь лет, а самому старшему – 99 лет, сообщает ГФС.

Согласно сообщению, доход в сумме свыше одного миллиарда гривен, полученный в 2018 году, задекларировал один человек, его фамилию не указывают.

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Теги: #Украина#миллионеры