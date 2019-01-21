Кабмин предлагает внести изменения в госбюджет-2019

Изменения в части финансирования ряда местных бюджетов в областях, где действовало военное положение.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год в части финансирования ряда местных бюджетов в областях, где действовало военное положение.

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Соответствующий правительственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год (9476) зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к проекту, в областях, где действовало военное положение, в декабре 2018 года не прошли местные выборы в 45 объединенных территориальных общинах и выборы депутатов местных советов в 7 общинах.

В этой связи авторы законопроекта предлагают корректировать объемы межбюджетных трансфертов (образовательная и медицинская субвенции, базовая и реверсная дотации) для местных бюджетов.

«В Государственном бюджете на 2019 год межбюджетные трансферты были предусмотрены именно для этих общин, а не для районных бюджетов, как это было раньше. Но выборы там не состоялись, поэтому без принятия предложенных изменений непрерывное финансирование этих районов в 2019 году будет невозможным», - говорится в комментарии министра финансов Оксаны Маркаровой, опубликованном на сайте Минфина.

Справка УНИАН. В Украине с 28 ноября до 26 декабря действовало военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действующий госбюджет Украины на 2019 год предусматривает межбюджетные трансферты для 123 бюджетов объединенных территориальных общин, в которых согласно решению Центральной избирательной комиссии были назначены местные выборы в декабре 2018 года.