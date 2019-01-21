НБУ рефинансировал два банка на 7 миллиардов
13:51, 21 января 2019Финансы
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Средства предоставлены на еженедельном тендере по поддержке ликвидности под 18% годовых.
Средства предоставлены банкам под 18% годовых / фото УНИАН
Национальный банк Украины предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 7,001 миллиарда гривень сроком на 14 календарных дней.
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Как сообщается на сайте НБУ, средства предоставлены на еженедельном тендере по поддержке ликвидности под 18% годовых.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 11 января запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики, основными операциями которого будут тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней и рефинансирование на этот же срок.
Ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельным кредитам рефинансирования будет устанавливаться на уровне учетной ставки, или 18% годовых.
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