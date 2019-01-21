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НБУ рефинансировал два банка на 7 миллиардов

13:51, 21 января 2019
Финансы
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Средства предоставлены банкам под 18% годовых / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, средства предоставлены на еженедельном тендере по поддержке ликвидности под 18% годовых.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 11 января запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики, основными операциями которого будут тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней и рефинансирование на этот же срок.

Ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельным кредитам рефинансирования будет устанавливаться на уровне учетной ставки, или 18% годовых.

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Теги: #рефинансирование#банковская система