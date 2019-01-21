Украинцы смогут снимать деньги с карты на кассе супермаркета

Уже весной в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга "обналички" денег с карты любого банка на кассе магазина.

Украинцам готовят настоящую безналичную революцию. На 2019 год намечен старт ряда громких проектов, которые существенно расширят возможности владельцев банковских карт и счетов. Покупка и продажа долларов с экрана смартфона, массовые платежи при помощи QR-кодов, открытие счетов не выходя из дома – далеко не полный перечень финансовых ноу-хау года.

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Об этом сообщает UBR.

"На днях стало известно, что уже в ближайшее время украинцы смогут снимать наличные с банковских карт прямо на кассе супермаркета. Обещают горожанам и полноценное внедрение безналичной оплаты в наземном транспорте, а также широкое распространение моментальной рассрочки при покупке товаров банковской карточкой", - говорится в сообщении.

Издание информирует, что уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга "обналички" денег с карты любого банка на кассе магазина. Аналогичный сервис давно доступен жителям США, Европы, Турции и даже России. Однако в Украине снять кэш с карты можно пока только в банкоматах.

"Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterCard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней", – прокомментировал UBR.ua директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Подтверждают эту информацию и другие эксперты, уточняя, что у проекта есть вполне определенные бенефициары.

"Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч гривень", - рассказал UBR.ua аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий.

Новый сервис придется по нраву прежде всего жителям глубинки – избалованные развитой банковской инфраструктурой горожане вряд ли оценят ее по достоинству. А вот на периферии, где до банкомата порой нужно шагать не один километр, услуга позволит ощутимо сэкономить время. Правда, получить наличку можно будет далеко не в каждом магазине - торговая точка должна располагать соответствующим оборудованием.

"Услуга весьма востребована, она позволит решить проблему недостаточного развития инфраструктуры там, где, например, нет банкомата, но есть терминал как приема, так и выдачи. Предусматривается, что выдача денег будет происходить параллельно с продажей какого-либо товара. Для торговцев плюс в привлечении новых клиентов и в экономии затрат на инкассацию. Для потребителя удобство в том, что не нужно искать банкомат - деньги можно снять, например, на заправке. Мы рассчитываем, что сервис заработает уже в первом квартале", – рассказал изданию координатор Комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации Евгений Веремейченко.

Во сколько именно будет обходиться обналичка в магазине, пока никто точно сказать не может. Но, говорят эксперты, вряд ли торговцы станут задирать комиссию. Скорее всего, стоимость операции будет соответствовать снятию средств с карты через банкомат "чужого" банка.