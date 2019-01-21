Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Государства Израиль Эли Коэн подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

Читайте такжеПорошенко очертил приоритеты Украины в торговле с Евросоюзом

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на церемонии присутствовали глава государства Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта прошлого года завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания соглашения, включая юридическую сверку текста соглашения и его передачу соответствующим органам обеих стран.

21 ноября Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем и уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Кубива подписать его.