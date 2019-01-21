Завтра в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 22 января: 100 USD – 2794,8597 гривни; 100 EUR – 3175,5196 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2794,8597 (21 января – 2798,0832)

100 EUR – 3175,5196 (21 января – 3190,3745)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 21 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,94/27,97 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,76/31,79 гривни/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 22 января, на уровне 27,9486 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,7552 гривни/евро.