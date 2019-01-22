В Давосе открывается Всемирный экономический форум (видео)

На мероприятие, которое продлится до 25 января, съедутся около трех тысяч участников.

В швейцарском Давосе 22 января начинается ежегодная встреча Всемирного экономического форума.

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На мероприятие, которое продлится до 25 января, съедутся около трех тысяч участников, среди которых около 60 лидеров государств, а также крупнейших международных организаций.

Среди тем обсуждения в Давосе – глобализация, кибербезопасность, цифровая экономика, социальное неравенство.

Украинскую делегацию на форуме возглавит президент Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Швейцарию из-за ситуации с частичной остановкой правительства в США в связи с отсутствием утвержденного финансирования, так называемый «шатдаун».