Сумма субсидий на коммуналку в 2018 году сократилась в полтора раза

По сравнению с 2017 годом количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 25,8%.

Жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 1,86 миллиарда гривень, в сельской – 843 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году были назначены 6,537 миллиона семей. В городской местности субсидии назначены 4,515 миллиона семей, в сельской – 2,022 миллиона семей. По сравнению с 2017 годом количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 25,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2018 года по сравнению с декабрем прошлого года снизился на 28,2% – до 713 гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.