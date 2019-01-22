НБУ не ожидает потрясений после отмены ряда валютных ограничений в феврале

Введение в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" предполагает отмену или ослабление более двух десятков ограничительных мер.

Национальный банк не ожидает потрясений для финансовой системы Украины в результаты одномоментной отмены двух десятков ограничений на валютном рынке с 7 февраля 2019 года с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

"Мы позволяем банкам делать намного больше, чем другим участникам рынка. Потому что банки на сегодня находятся под пристальным надзором, работают в рамках лимитов Национального банка. Потому мы не видим рисков какой-то волатильности, которая может исходить от банковской системы", - сказал Чурий.

Он напомнил, что с 7 февраля банки смогут покупать инвестиционные ценные бумаги по всему миру, проводить деривативные операции или так называемые беспоставочные форварды, чтобы хеджировать свои риски.

"Но еще раз подчеркиваю, что все эти транзакции не будут вызывать какого-то давления на рынок, потому что банки находятся под надзором", - добавил Чурий.

Среди послаблений для бизнеса он выделил увеличение вдвое сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам, возможность открытия счетов за рубежом, получение кредитов от нерезидентов.

Для физических лиц будет доступна онлайн-покупка валюты и перечисление средств за рубеж без открытия счета, а также отменяются лицензии на инвестиции за рубеж и расширяются лимиты на эти операции.

"Мы не проводим полную либерализацию, потому что вторая задача Национального банка после сохранения ценовой стабильности – это обеспечение финансовой стабильности. То есть, для нас главное, чтобы снятие ограничений не спровоцировало негативные последствия для рынка. Потому у нас есть карта либерализации, и мы по ней идем", - пояснил Чурий.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года. Введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более двух десятков ограничительных мер на валютном рынке Украины.