Экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в 2019 году

По словам эксперта, доллар будет немножко укрепляться, евро будет немного ослабевать.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.

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"С ними все будет нормально. Они будут балансировать", – заверил эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, доллар будет немножко укрепляться, евро будет немножко ослабевать.

"Но в целом, поскольку в США и ведущих странах ЕС будет сохраняться очень низкая инфляция, они будут стабильны, с евро и долларом все будет в порядке. Потому можно хранить свои сбережения в этих валютах", – рекомендовал Соскин.