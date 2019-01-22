Экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в 2019 году
14:19, 22 января 2019Финансы
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По словам эксперта, доллар будет немножко укрепляться, евро будет немного ослабевать.
Эксперт считает, что евро и доллар будут балансировать / фото УНИАН
Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.
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"С ними все будет нормально. Они будут балансировать", – заверил эксперт во время чата на Главреде.
По его словам, доллар будет немножко укрепляться, евро будет немножко ослабевать.
"Но в целом, поскольку в США и ведущих странах ЕС будет сохраняться очень низкая инфляция, они будут стабильны, с евро и долларом все будет в порядке. Потому можно хранить свои сбережения в этих валютах", – рекомендовал Соскин.
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