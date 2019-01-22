НБУ продолжит отмену валютных ограничений

Приоритетами при снятии ограничений являются операции бизнеса, связанные с иностранными инвестициями в Украину и позитивно влияющие на экономический рост в стране.

Национальный банк продолжит постепенную отмену ограничений на валютном рынке и после масштабной валютной либерализации 7 февраля с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Читайте такжеНацбанк дал свой прогноз по росту цен в Украине

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

"Мы будем снимать ограничения и далее. За последние 4 года ни одного нового ограничения мы не ввели, а только снимали ограничения, исходя из макроэкономических условий и из того, насколько снятие ограничений будет влиять на финансовую стабильность", - сказал Чурий.

Ссылаясь на дорожную карту НБУ, он отметил, что приоритетами при снятии ограничений являются операции бизнеса, связанные с иностранными инвестициями в Украину и позитивно влияющие на экономический рост в стране.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года. Введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более двух десятков ограничительных мер на валютном рынке Украины.