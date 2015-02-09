В России первыми могут получить госгарантии "Газпром", "Роснефть" и еще почти 200 компаний

В список вошли 199 крупнейших компаний, находящихся в юрисдикции РФ, которые могут рассчитывать на получение госгарантий в приоритетном порядке, сообщает ТАСС.

В список, в частности, включены находящиеся в сложном финансовом положении металлургическая компания "Мечел" и авиакомпания UTair, а также недавно переданная в госсобственность нефтяная компания "Башнефть".

Предыдущий перечень системообразующих компаний России формировался в кризис 2008-2009 годов и с тех пор не обновлялся, тогда туда входили более 300 компаний.

При подготовке нового перечня использовались такие количественные критерии, как численность персонала компании (не менее 4 тыс. человек), годовая выручка в 2013 году (не менее 10 млрд руб.), налоговые отчисления за последние 3 года (не менее 5 млрд руб.), сообщала ранее пресс-служба правительства.

Суммарно "перечень содержит 199 организаций, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода (более 40 трлн руб. - ред.), а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономике", отмечается в сообщении МЭР.

В списке все крупнейшие компании страны, как государственные, так и частные, - нефтегазодобывающие "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", железнодорожная монополия "Российские железные дороги", многопрофильная АФК "Система" (основной актив - МТС), оператор электросетей "Россети", трубопроводная "Транснефть", машиностроительная ГК "Ростехнологии", электрогенерирующая "Интер РАО", ритейлеры "Магнит" и X5 Retail Group (владелец торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка"), металлургические "Евраз Холдинг", "Северсталь" и "Норникель".

Читайте такжеЯценюк напомнил России о $6 млрд ее газового долга: суд разберется, кто кому долженВсе включенные в список компании смогут претендовать на получение госгарантий - в антикризисном плане предусмотрено увеличение объема госгарантий на 200 млрд руб. по кредитам и облигационным займам. Гарантии будут предоставляться на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, включая финансирование реструктуризации текущих долгов.

Системообразующие компании должны быть обеспечены гарантиями не позднее чем через 15 дней со дня принятия решения об их выделении.

Каждая из компаний может рассчитывать на госгарантии на сумму не более 5 млрд руб. Эти гарантии будут одобрять межведомственные группы при Минэкономразвития и Минфине. При необходимости получения гарантий свыше этой суммы решение будет принимать антикризисная комиссия по экономическому развитию и интеграции.

Отсутствие компании в перечне системообразующих не исключает возможности оказания ей господдержки, сообщала ранее пресс-служба правительства. Основная цель работы с системообразующими организациями - мониторинг их финансово-экономического положения, поддержание устойчивости и, при необходимости, минимизация негативных социально-экономических последствий прекращения их деятельности, говорилось в правительственном релизе.