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«ПриватБанк» за год получил почти 12 миллиардов прибыли

15:44, 22 января 2019
Финансы
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«ПриватБанк» по итогам года получил прибыль / фото УНИАН

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Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре.

«Прибыль «ПриватБанка» – 11,7 миллиардов гривен», - сказал Крумханзл, подводя итоги прошлого года.

Он подчеркнул, что это лучший результат банка после кризиса и начала военных действий в Украине.

Крумханзл отметил, что в 2018 году банк увеличил количество клиентов на 1,5 млн - до около 22 млн. При этом почти 9 млн клиентов банка являются активными пользователями сервиса «Приват24».

Приоритетами банка глава правления назвал развитие розничного, а также малого и среднего бизнеса.

«Мы планируем прибыль 2019 года больше 9 млрд грн. Но я надеюсь, что мы успеем получить больше», - добавил Крумханзл.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 

Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам 2017 года банк получил почти 23 млрд грн убытка из-за формирования резервов по активам.

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Теги: #Приватбанк#прибыль банков