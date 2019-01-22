В Украине запускают единый казначейский счет для таможенных платежей

С 16 апреля единый счет будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через Единый казначейский счет (ЕКС) Государственной фискальной службы в тестовом режиме заработает с 23 января этого года.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, до 17 февраля этого года тестирование работы Единого казначейского счета будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен.

Согласно сообщению, с 18 февраля по 15 марта тестовый период работы ЕКС начнется на всех таможнях Украины.

Как пояснили в Минфине, с 16 марта по 15 апреля продлится переходный период введения ЕКС, когда предприятиям можно будет уплачивать таможенные платежи как на старые, так и на новые счета, а начиная с 16 апреля единый счет будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

В сообщении подчеркивается, что внедрение ЕКС значительно упростит процедуру уплаты таможенных платежей, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации в любую таможню, тогда как в настоящее время осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях предприниматель должен перечислять платежи на несколько отдельных счетов, поскольку каждая таможня имеет собственный казначейский счет.

«Введение Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в госбюджет платежей, которые вносят во время таможенного контроля, а также будет способствовать ведению бизнеса в Украине», - цитирует пресс-служба заместителя министра финансов Сергея Верланова.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года Министерство финансов сообщило о планах совместно с государственными фискальной и казначейской службами в сентябре запустить пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через единый казначейский счет.