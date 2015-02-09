Импорт в Китае упал до более чем пятилетнего минимума

Профицит баланса внешней торговли в Китае вырос в январе до рекордного уровня на фоне максимального более чем за пять лет падения объемов импорта, сообщают Вести Экономика со ссылкой на агентство Bloomberg.

В прошлом месяце положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось до $60,03 млрд по сравнению с $49,61 млрд месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали этот показатель на уровне $48,9 млрд.

Объем импорта сократился на 19,7% по сравнению с январем 2014 г. на фоне снижения цен на сырьевые товары, а также слабого внутреннего спроса.

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Китай сократил импорт из всех регионов, являющихся его основными торговыми партнерами, включая Евросоюз и США.

Экспорт из Китая упал в январе на 3,3%. Объемы экспорта в европейские страны, Гонконг и Японию сократились соответственно на 4,4%, 10,9% и 20,4%. Экспорт в Россию упал на 42,1%.