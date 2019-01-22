Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 миллионов евро

Платежную систему оштрафовали за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями.

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, передает «Европейская правда».

"Европейская комиссия оштрафовала Mastercard на 570 566 000 евро за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия в 2013 году открыла расследование, которое показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобі получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Mastercard является второй по величине платежной системой в Европейской экономической зоне (EEA) с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости операций.

"Европейские потребители используют платежные карточки каждый день, покупая еду или одежду или делая покупки в Интернете. Запрещая торговцам искать лучшие условия, предлагаемые банками других государств-членов, правила Mastercard искусственно повышали затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Карточные платежи играют ключевую роль на едином рынке ЕС, как для внутренних операций, так и для платежей за рубежом или через Интернет. Европейские потребители и предприятия проводят больше половины своих безналичных расчетов через карты.