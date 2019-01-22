Поступления единого соцвзноса за год выросли более чем на четверть

В декабре поступления ЕСВ составили 24 млрд грн, что больше показателя декабря 2017 года на 20,8%.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, - до 228 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), в частности, только в декабре прошлого года поступления ЕСВ составили 24 млрд грн, что больше показателя декабря 2017 года на 20,8%.

В пресс-службе подчеркнули, что ГФС намерена и в дальнейшем контролировать соблюдение налогового законодательства по выплате зарплаты и других доходов гражданам для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Министерство экономического развития и торговли также высказалось против данной инициативы, так как она противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.