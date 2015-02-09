Активы Нацбанка за год выросли почти на 40%

Активы Национального банка Украины в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 млрд грн., или на 38%, – до 577,068 млрд грн, сообщается в отчетности НБУ, обнародованной в газете «Урядовый курьер» от 7 февраля №23.

Согласно отчетности, рост активов произошел за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ в 2 раза – до 330,774 млрд грн, а также роста объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда в 1,8 раза – до 31,344 млрд грн, прироста кредитов банкам и другим заемщикам на 22% – до 81,573 млрд грн.

Читайте такжеЗолотовалютные резервы НБУ снизились до более чем 11-летнего минимумаОдновременно снизились объемы средств в иностранной валюте и банковских металлах в 3 раза – до 17,338 млрд грн, вложения в ценные бумаги нерезидентов – на 12%, до 88,118 млрд грн, авуары в СПЗ – в 2 раза, до 59 млрд грн.

Обязательства НБУ за год выросли на 20%, или на 73,672 млрд грн, – до 434,563 млрд грн. В том числе зафиксирован рост по банкнотам и монетам в обращении на 16% – до 34,811 млрд грн, обязательствам перед МВФ – в 2 раза, до 65,615 млрд грн, эмитированным депозитным сертификатам – в 6 раз, до 19,609 млрд грн, средствам государственных и других учреждений – в 3,6 раза, до 14,587 млрд грн.

Одновременно снизился объем средств банков на счетах в НБУ в 1,7 раза – до 28,592 млрд грн. По статье обязательств по перечислению прибыли НБУ в бюджет указано нулевое значение, в то время как на начало года этот показатель составлял 11,886 млрд грн.

Капитал НБУ за год вырос в 2,5 раза – до 142,505 млрд грн, в том числе общие и другие резервы НБУ выросли в 2,6 раза – до 85,985 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – в 2,5 раза, до 56,420 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщила, что прогнозная прибыль Национального банка Украины за 2014 год составляет 65 млрд грн, что в 3 раза больше показателя за предыдущий год и связано с разовой выгодной продажей НБУ валюты на межбанковском валютном рынке из резервов.

Вступивший в действие Закон о государственном бюджете Украины на 2015 год обязывает Национальный банк Украины перечислить в казну не менее 65,4 млрд грн своей прибыли до 11 мая 2015 года. Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель на уровне 22,807 млрд грн.

На итоговой пресс-конференции глава НБУ сообщила, что Нацбанк в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.