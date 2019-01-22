«ПриватБанк» хочет предоставлять услуги посредством распознавания лица, отпечатков пальцев и голоса

Банк разрабатывает соответствующую технологию.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» разрабатывает технологию предоставления банковских услуг клиентам посредством распознавания лица, отпечатков пальцев и голоса.

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Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре.

«Один из примеров, куда мы хотим идти в будущем – это биометрия, - сказал банкир. - Сейчас мы разрабатываем технологию, и в будущем вы сможете использовать банковские услуги посредством распознавания лица, отпечатков пальцев, распознавания голоса».

Крумханзл отметил, что почти 9 млн клиентов используют сервис «Приват24», в том числе почти 8 млн клиентов - на смартфонах.

«Это огромная цифра, которая показывает, что население Украины любит технологии, любит инновации», - подчеркнул он.

Также в банке сообщили, что в прошлом году среднемесячное количество транзакций через все каналы «ПриватБанка» выросло на 69%.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли. В текущем году банк планирует получить свыше 9 млрд грн прибыли.