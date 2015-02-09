У Яценюка отрицают планы по национализации банковских вкладов

Правительство Украины не планирует проводить так называемую «временную национализацию» вкладов граждан, поскольку принятие таких радикальных и болезненных для граждан шагов не своевременно, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов.

«Принятие таких радикальных и болезненных для граждан шагов в Украине не своевременно и не планируется... Правительство Украины не нуждается, и не намерено вводить любые радикальные меры по привлечению средств», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что экономическая ситуация в Украине сложная, но управляемая. Правительство Украины внедряет структурные преобразования, которые помогут стабилизации экономики. В частности, правительство предпринимает шаги по расширению налоговой базы, борьбе с уклонением от уплаты налогов, в том числе через офшоры и трансфертное ценообразование, и по выведению экономики из тени.

На базе этих преобразований, а также действующей программы реформ правительство Украины завершает переговоры с Международным валютным фондом по новой программе поддержки экономики. Кроме того, в январе 2015 года правительство США объявило о предоставлении гарантий, необходимых для успешного размещения по низким процентным ставкам украинских суверенных облигаций на 2 млрд долл., а Европейской Союз предоставит дополнительный кредит в размере 2,2 млрд евро. Также, в ближайшее время Украина получит финансовую поддержку на 200 млн канадских долларов от Канады, на 500 млн евро - от Германии и на 300 млн долл. - от Японии.

Читайте такжеВкладчикам объяснили, какие депозитные договора признают недействительнымиВ сообщении подчеркивается, что правительство делает и будет делать все возможное для обеспечения безопасности своих граждан, установления мира на территории Украины, ускорения стабилизации ее экономики и банковской системы и возврата к экономическому росту.

Справка УНИАН. В субботу, 7 февраля, в ряде украинских СМИ была обнародована информация, согласно которой Министерство финансов Украины якобы предлагает принять законопроект, предполагающий проводить «временную национализацию» вкладов ее граждан в банках в случае введения военного положения или критической ситуации с выполнением государственного бюджета.

По информации Минфина, в прошлом году проводилась работа над подготовкой проекта закона «О финансовой системе Украины в особый период», о котором говорится в статье, однако решением Кабинета министров Украины этот проект был отклонен, и правительство не намерено возвращаться к рассмотрению этого законопроекта.