Гривня выросла к доллару на 17 копеек

Котировки гривни к евро выросли на 23 копейки.

Во вторник, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,76/27,80 грн/долл., что на 17 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,52/31,56 грн/евро, что на 23 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на среду, 23 января, на уровне 27,8958 грн/долл., к евро – на уровне 31,6729 грн/евро.