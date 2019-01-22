На Давосском форуме назвали сумму всех долгов в мире

Правительства всех стран набрали 63 триллиона долларов долгов. Это лишь около четверти глобальной долговой нагрузки.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе участники очередной дискуссии попытались обсудить, насколько человечество подготовлено к возможности очередного финансового кризиса и каким образом его могут предотвратить.

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Участники панели "Переосмысление мирового финансового риска" форума под общим названием "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции" говорят, уровень корпоративного и государственного долга фактически выше, чем до финансового кризиса, сообщает Zn.ua.

Глобальная долговая нагрузка значительно выше, чем до мирового финансового кризиса, около 225% ВВП. В мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами.

Напомним, что около трех тысяч участников из бизнеса, правительств, гражданского общества, искусства, культуры и средств массовой информации собрались в швейцарском горном городе Давос для участия в 47-м Всемирном экономическом форуме, который посвящен некоторым из наиболее острых глобальных проблем.