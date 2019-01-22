Украинские предприниматели не уплатили 23 миллиарда единого соцвзноса

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что в Украине почти 500 тысяч предпринимателей работают на общей системе налогообложения, а ЕСВ из них платят только 160 тысяч.

Украинские предприниматели не уплатили 23 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время итоговой годовой пресс-конференции по результатам деятельности министерства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, сейчас задолженность субъектов предпринимательства перед Пенсионным фондом, а именно - неуплаченный ЕСВ - составляет 23 млрд грн.

"Что это за долги? Сейчас у нас существует система возмещения льготных пенсий. То есть люди, которые работают на вредных условиях и выходят на пенсии на 5 или 10 лет раньше, чем другие люди, и получают соответствующие пенсионные выплаты от Пенсионного фонда. А предприятие должен возмещать эти выплаты фонду, то есть фактически эти пенсии должны выплачиваться за счет работодателя. Многие предприятия не делают этого из-за отсутствия средств", - отметил Рева.

Кроме того, министр отметил, что в Украине почти 500 тысяч предпринимателей работают на общей системе налогообложения, а ЕСВ из них платят только 160 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в Украине.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал бизнес поддержать инициативу правительства об изменении механизма начисления ЕСВ, что, по его словам, позволит привлечь дополнительные средства в Пенсионный фонд.