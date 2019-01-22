Минфин снова одолжил деньги на внутреннем рынке - на этот раз почти 14 миллиардов

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн, 108 млн долл. и 23 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,778 млрд грн, 108,6 млн долл. и 23,8 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 161, 287, 350, 728 и 1078 дней со средневзвешенной доходностью 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 85 и 273 дня с доходностями 6,5% и 7,23% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 78 и 13 дня с доходностями 4,5% и 4,6% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 13,569 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.