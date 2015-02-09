Глава Банка России допускает годовую инфляцию в стране выше 15%

Инфляция в России в годовом выражении может превысить 15%.

Как пишет Газета.ru, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg.

«Всплеск инфляции был вызван сильными проинфляционными факторами, прежде всего значительным ослаблением курса рубля… Этот фактор ограниченный во времени, его действие будет постепенно затухать», — считает глава ЦБ.

Читайте такжеПравительство России впервые намерено ввести в регионах максимальные цены на продукты По прогнозам регулятора, пик инфляции придется на второй квартал этого года, после второго квартала показатель начнет снижаться.

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз инфляции в России в 2015 году с 9 до 11%.