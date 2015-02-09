В Украине утвердили уже 92% местных бюджетов

По информации Минфина, в том числе, утвержден бюджет Киева, 22 областных, 143 городских городов областного значения, 490 районных и районных в городах, 228 городских городов районного значения, 600 поселковых и 9360 сельских бюджетов.

Местные бюджеты всех уровней утверждены в 7 областях: Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ривненской, Харьковской.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Черкасской (99,8%), Николаевской (99,7%), Львовской (99,6%), Запорожской (99,4%), Винницкой (99,3%), Сумской (98,6 %), Днепропетровской (98,5%) и Полтавской (96,3%) областях.

Их 669 местных бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, утверждено 624 местных бюджета, или 93,3%, а также утверждены все такие бюджеты в 18 областях.

Читайте такжеЯресько заявила о реальности финансовой децентрализации в Украине Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.