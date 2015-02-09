Депутаты могут обсудить изменения в бюджет на внеочередном заседании Рады

Кабинет министров будет просить Верховную Раду собраться на внеочередное заседание для обсуждения изменений в госбюджет на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко сказал во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов ВР.

Он заметил, что сегодня утром состоялось заседание Кабмина, на котором обсуждался ход переговоров с миссией МВФ.

“Мы, как и брали на себя обязательство, до 15 февраля внесем проект изменений в государственный бюджет Украины. И возможно, с ним еще пакет законопроектов, направленных на выполнение этих новых изменений в бюджет на 2015 год”, - сказал Кириленко.

Читайте такжеУкраинцам предстоит как минимум год жить «с затянутыми поясами» – министр финансовВместе с тем, заметил он, “мы будем просить Верховную Раду, чтобы на той неделе, которая запланирована как работа в округах, 23-27 февраля, было проведено специальное внеочередное заседание парламента с тем, чтобы обсудить эти изменения и пакет законопроектов, который будет необходим для того, чтобы эти изменения заработали”, - сказал вице-премьер.

Он добавил, что правительство обратится к парламенту относительно определения конкретной даты проведения такого заседания.