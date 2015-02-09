МВФ может предоставить Украине наибольший за всю свою историю объем помощи

Вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко отмечает, что Международный валютный фонд может предоставить Украине наибольший объем финансовой помощи за всю историю фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей парламентских комитетов и фракций.

"По нынешним проектам финансовая помощь Украине может быть самой большой за всю историю МВФ, если брать в соотношении к валовому внутреннему продукту, который прогнозируется в этом году в соответствии с действующим бюджетом", - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, в середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), который предусматривает выделение значительного объема средств на период до 4 лет.

Читайте такжеДепутаты могут обсудить изменения в бюджет на внеочередном заседании РадыКак заявила министр финансов Натальи Яресько, Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с МВФ в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

Всего по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.