Гройсман объявил о втором этапе децентрализации и назвал его главные задачи

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации второго этапа реформы децентрализации в Украине.

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации второго этапа реформы децентрализации в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, утвержденный план должен стать для министерств и ведомств настольной книгой по продолжению реформы, а главным результатом второго этапа должно стать проведение местных выборов в 2020 году на новой основе.

"Новый план требует от нас такой же концентрации", - заявил премьер.

По его словам, во время второго этапа реформы необходимо будет решить семь задач, среди которых первым значится утверждение новой территориальной основы.

Кроме того, предлагается передать ряд полномочий местным советам по принципу субсидиарности, создать должную ресурсную базу, сформировать эффективную систему службы в органах местного самоуправления, упорядочить госсистему контроля и надсмотра.

Также к задачам второго этапа реформы относятся развитие форм прямого народовластия и усовершенствование механизма координации госорганов власти на местах.

Перед этим Гройсман заявил, что первый этап реформы децентрализации в Украине завершен.

"За эти пять лет первый этап реформы децентрализации мы прошли, есть возможность начала нового этапа, который будет базироваться на новых решениях, на завершении тех задач, которые стояли перед нами, а также необходимо обеспечить необратимость этой реформы", - сказал он.

По словам премьера, на сегодня в Украине существует 876 объединенных громад, в которых, вместе с областными центрами, проживает 68% населения страны.