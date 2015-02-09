Миссия МВФ не уехала и продолжает работу в Киеве - источник

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжает свою работу в Киеве, сообщил УНИАН источник, знакомый с ходом переговоров.

«Миссия в Киеве. Согласно правилам и процедурам работы МВФ, уезжая, они должны сделать заявление. Пока такого заявления не было», - отметил источник, добавив, что миссия может завершить работу в любой момент.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную двухлетнюю программу stand-by объемом кредитования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получили по программе два транша общим объемом 4,6 млрд долл.

Читайте такжеМВФ может предоставить Украине наибольший за всю свою историю объем помощи В начале января 2015 года в Киев пребыла очередная миссия Фонда для оценки экономической ситуации. В середине января правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине большего объема финансирования и, таким образом, подписания новой программы сотрудничества. Переговоры о такой программе продолжаются.

Как подчеркнули в Министерстве финансов Украины, руководство министерства уже провело консультации с членами коалиции относительно проекта договоренностей с МВФ.