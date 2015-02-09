Курс доллара к мировым валютам продолжает падать на новостях из США и Греции

Курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться в ходе торгов понедельника, 9 февраля, на фоне статистики по рынку труда в США и новостей из Греции, передает ПРАЙМ.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) уже опустился на 0,11% - до 94,59 пункта. Курс европейской валюты к доллару вырос до 1,1333 доллара за евро с 1,1315 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снизился до 118,58 иены за доллар со 119,13 иены за доллар.

Читайте такжеНацбанк с сегодняшнего дня отказался от индикативного курса гривниВ минувшую пятницу Министерство труда США заявило о росте количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны по итогам января на 257 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших значение показателя в 230 тысяч. Кроме того, Минтруда также пересмотрело оценку роста числа рабочих мест в декабре до 329 тысяч с 252 тысяч.

"Это - чистая коррекция доллара", - объяснил падение доллара по отношению к евро валютный стратег Morgan Stanley Ян Стэннард. По его словам, общий прогноз для евро все еще негативный из-за ситуации вокруг переговоров Греции и ЕС.

Давление на американскую валюту оказывают также новости из Греции, где премьер-министр Алексис Ципрас подтвердил намерение властей отказаться от международной программы по спасению страны от экономического кризиса. В ходе своего выступления в воскресенье вечером в парламенте он представил программу правительства, рассчитанную на четыре года.