В Украине заработал единый казначейский счет для таможенных платежей

С 16 апреля единый казначейский счет будет использоваться всеми предприятиями на постоянной основе.

С сегодняшнего дня, 23 января, стартовал пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через Единый казначейский счет (ЕКС) Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Читайте такжеТаможни выявили нарушений на 2,7 миллиарда

Как сообщили в пресс-службе ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС Андрея Войцещука, это принципиально новая, современная система взимания таможенных платежей, которая соответствует лучшим мировым таможенным стандартам.

«Это - новый этап в упрощении таможенных процедур, над которым в ГФС долго работали. Приняты меры нормативно-правового характера, разработано принципиально новое, современное программное обеспечение для осуществления прямых коммуникаций между ГФС и Госказначейством, как в процессе учета поступления средств от предприятий, так и в процессе перевода средств в госбюджет», - цитирует пресс-служба Войцещука.

В сообщении подчеркивается, что введение единого казначейского счета предусматривает уплату налогоплательщиком платежей непосредственно на единый казначейский счет, что позволит представителям бизнеса уменьшить время таможенного оформления товаров и свободно выбирать место оформления, а благодаря автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор» таможенное оформление будет осуществляться в любой таможне.

В ГФС отметили, что перевод предприятий на обслуживание через единый казначейский счет будет осуществляться поэтапно: до 15 апреля предприятия смогут уплачивать таможенные платежи как на старые, так и на новые счета, а начиная с 16 апреля единый счет будет использоваться всеми предприятиями на постоянной основе.

Пилотный проект будет осуществляться в две фазы, в частности, первая продлится с 23 января по 17 февраля и будет проводиться на базе Киевской городской и областной таможен.

«К участию в ней будут привлечены предприятия с их согласия - по письменному обращению и в случае поступления средств на «единый счет», - отмечается в сообщении.

Вторая фаза начнется с 18 февраля и продлится до 15 марта, когда тестовый период работы единого казначейского счета начнется на всех таможнях Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года Министерство финансов Украины сообщило о планах совместно с государственными фискальной и казначейской службами в сентябре запустить пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через единый казначейский счет.