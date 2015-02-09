Гривня на межбанке снова упала до 25,80 за доллар

В понедельник, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке достигли уровня 24,80/25,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги на рынке проходят вяло и объем рынка незначительный, котировки имеют разнонаправленный тренд.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,14/29,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3780/0,3940 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни к доллару с начала года упал почти в 1,5 разаПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 24,6090 грн/долл., к этому часу было заключено 8 соглашений, объем торгов составил 1,87 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,00/25,80 грн/долл.

Торги на рынке также проходили вяло, так как участники не имели четкого понимания ситуации на валютном рынке и предпочитали не осуществлять крупные сделки.