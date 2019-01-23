США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер.

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер, отмечает агентство, передают «Ведомости».

Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими из эстонского подразделения Danske Bank.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе прошлого года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 г. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении за этот период. Расследования в отношении Danske Bank проводит прокуратура Дании, а также регуляторы Евросоюза и США.

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк. Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты.

Deutsche Bank, а также Bank of America прекратили обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske в 2015 г. Оба сделали это из-за беспокойства по поводу отмывания денег.