Украина планирует до конца года завершить переговоры по ЗСТ с Турцией

Первый вице-премьер-министр отметил, что на сегодня стороны согласовали более 21 тысячи позиций по соглашению, осталось обработать еще 1,2 тысячи позиций.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил в этом году завершить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Турцией.

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду, добавив, что переговоры сейчас находятся на финальной стадии.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что на сегодня стороны согласовали более 21 тысячи позиций по соглашению, осталось обработать еще 1,2 тысячи позиций.

"Это очень чувствительный рынок, приоритетный для экспортной стратегии Украины", - сказал Кубив.