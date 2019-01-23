Украина планирует до конца года завершить переговоры по ЗСТ с Турцией
13:59, 23 января 2019Финансы
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Первый вице-премьер-министр отметил, что на сегодня стороны согласовали более 21 тысячи позиций по соглашению, осталось обработать еще 1,2 тысячи позиций.
Турция является приоритетным для экспортной стратегии Украины / hromadskeradio.org
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил в этом году завершить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Турцией.
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Об этом он сказал на заседании правительства в среду, добавив, что переговоры сейчас находятся на финальной стадии.
В свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что на сегодня стороны согласовали более 21 тысячи позиций по соглашению, осталось обработать еще 1,2 тысячи позиций.
"Это очень чувствительный рынок, приоритетный для экспортной стратегии Украины", - сказал Кубив.
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