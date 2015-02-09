Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе участники валютного рынка будут присматриваться к динамике и тенденциям после отмены НБУ индикативного курса, этот период будет сопровождаться ростом волатильности, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Читайте такжеОфициальный курс гривни к доллару с начала года упал почти в 1,5 разаОни отмечают, что закрытие пятничных торгов произошло с узким спредом, при откате котировок вниз из зоны внутридневных максимумов. Такое поведение рынка, особенно перед выходными, может свидетельствовать об ожидаемом торможении тенденции роста.

Вместе с тем, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, риск дальнейшего ослабления гривни остается. В пессимистическом сценарии эксперты рассматривают возможность ослабления курса до 27–29 грн. за доллар. Однако вероятность его реализации пока не значительна. Базовый сценарий предполагает поиск рынком уравновешенного курса на текущих отметках 25–26 грн. за доллар.

Читайте такжеАбромавичус ожидает укрепления гривни уже в ближайшие дниЕвропейская валюта сохраняет возможность коррекционного отскока вверх относительно доллара США на мировом рынке. Способствует такой динамике пересмотр Еврокомиссией прогнозов по темпам роста экономики еврозоны на 2015 год в сторону повышения. Возврат евро в зону 1,17 возможен, но выход на такой уровень будет более вероятен в марте в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС, или на фоне их решений.

Средний курс продажи наличного евро в Украине в условиях стабилизации пары евро/доллар будет следовать тенденции изменения наличного доллара. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания может составить 28–29 грн.

Динамику рубля на межбанковском рынке на текущей неделе будет во многом определять курс безналичного доллара в Украине. Диапазон колебание курса безналичной российской валюты может составить 0,37–0,40, в рамках этих отметок будет находиться и наличный рынок.