Парламент рассмотрит изменения в госбюджет после переговоров с миссией МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета парламента, отвечая на вопрос относительно того, когда Кабмин может передать изменения в бюджет-2015.

“Изменения в бюджет не будут рассмотрены ранее, чем будет решен вопрос взаимодействия с миссией Международного валютного фонда”, - сказал Гройсман и добавил, что необходимо зафиксировать макроэкономические показатели, в том числе с учетом финпомощи от МВФ.

После этого, по его словам, будет рассматриваться пакет законопроектов, в частности, относительно внесения изменений в госбюджет-2015.

“Дальше этот законопроект должен пойти на работу в комитеты и фракции, а после этого внесение его и согласование голосованием. В данное время у нас от правительства пока еще нет сроков, когда будут поданы эти предложения”, - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко во время Согласительного совета заявил, что Кабинет министров будет просить Верховную Раду на следующей неделе собраться на внеочередное заседание для обсуждения изменений в госбюджет на этот год.

Украина и МВФ реализуют совместную двухлетнюю программу stand-by объемом кредитования 17 млрд дол. В 2014 году Украина получила по программе два транша общим объемом 4,6 млрд дол.

В начале января 2015 года в Киев прибыла очередная миссия МВФ для оценки экономической ситуации. В середине января правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине большего объема финансирования и, таким образом, подписания новой программы сотрудничества. Переговоры о такой программе продолжаются. Как подчеркнули в Министерстве финансов Украины, руководство министерства уже провело консультации с членами коалиции относительно проекта договоренностей с МВФ.

По словам министра финансов Наталии Яресько, Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с МВФ в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля.