Парламент рассмотрит изменения в госбюджет после переговоров с миссией МВФ

13:32, 09 февраля 2015
Финансы
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что парламент рассмотрит изменения в госбюджет на этот год после переговоров с миссией Международного валютного фонда.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета парламента, отвечая на вопрос относительно того, когда Кабмин может передать изменения в бюджет-2015.

“Изменения в бюджет не будут рассмотрены ранее, чем будет решен вопрос взаимодействия с миссией Международного валютного фонда”, - сказал Гройсман и добавил, что необходимо зафиксировать макроэкономические показатели, в том числе с учетом финпомощи от МВФ.

После этого, по его словам, будет рассматриваться пакет законопроектов, в частности, относительно внесения изменений в госбюджет-2015.

“Дальше этот законопроект должен пойти на работу в комитеты и фракции, а после этого внесение его и согласование голосованием. В данное время у нас от правительства пока еще нет сроков, когда будут поданы эти предложения”, - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко во время Согласительного совета заявил, что Кабинет министров будет просить Верховную Раду на следующей неделе собраться на внеочередное заседание для обсуждения изменений в госбюджет на этот год.

Украина и МВФ реализуют совместную двухлетнюю программу stand-by объемом кредитования 17 млрд дол. В 2014 году Украина получила по программе два транша общим объемом 4,6 млрд дол.

В начале января 2015 года в Киев прибыла очередная миссия МВФ для оценки экономической ситуации. В середине января правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине большего объема финансирования и, таким образом, подписания новой программы сотрудничества. Переговоры о такой программе продолжаются. Как подчеркнули в Министерстве финансов Украины, руководство министерства уже провело консультации с членами коалиции относительно проекта договоренностей с МВФ.

По словам министра финансов Наталии Яресько, Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с МВФ в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля.

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