В Киеве в Музее Ханенко презентовали памятную монету (фото)

Сегодня по случаю 170-летия со дня рождения Богдана Ханенко состоялась презентация посвященной ему памятной монеты.

Сегодня, 23 января, в Музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко по случаю 170-летия со дня рождения основателя музея Богдана Ханенко (1849–1917) состоялась презентация посвященной ему памятной монеты.

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Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Монета номиналом 2 гривни посвящена представителю известного казацко-старшинского рода, коллекционеру, меценату, предпринимателю, общественному деятелю, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловом и общественной жизни Киева - Богдану Ивановичу Ханенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делом жизни Богдана Ханенко стало коллекционирование. Вместе с женой - Варварой Николаевной, он внес значительный вклад в культурное наследие Украины - более сорока лет Богдан и Варвара Ханенко собирали уникальные произведения мирового искусства и стали основателями музея, носящего их имя.

На аверсе в центре монеты на переднем плане - портрет Богдана Ханенко, на заднем плане слева - изображение Варвары Ханенко.

На реверсе монеты изображена композиция - руки, которые символически держат стилизованную цветную картину.