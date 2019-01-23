Украинцы за год увеличили спрос на памятные монеты в 2,5 раза

Высокой популярностью среди украинцев пользуются выпущенные в прошлом году памятные монеты "Колесо життя" и "Копання картоплі".

Украинцы возобновили спрос на памятные монеты после кризиса, и в 2018 году Национальный банк реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.

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Об этом УНИАН рассказала заместитель начальника отдела нумизматической продукции и маркетинга Департамента денежного обращения НБУ Виктория Сузанская.

"Спрос возобновился. У нас каждый год наблюдается рост количества реализованных монет. За прошлый и за позапрошлый год наблюдается всплеск интереса к нашей продукции", - сказала Сузанская.

По ее словам, высокой популярностью среди украинцев пользуются выпущенные в прошлом году памятные монеты "Колесо життя" и "Копання картоплі".

Также, как отметила Сузанская, пользуются спросом и памятные банкноты, поэтому Нацбанк планирует выпускать новые.

"Банкноты выпускаются ограниченным тиражом. Они не платежные, но пользуются спросом. В этом году мы планируем две памятные банкноты", - добавила она.

Сузанская не стала говорить о тематике банкнот, чтобы сохранить интригу, отметив, что это могут быть выдающиеся личности или исторические события.

Также представитель НБУ высказала мнение, что современные банкноты мелких номиналов и мелкие монеты, которые Нацбанк прекратил или прекратит выпускать в обращение, в дальнейшем также будут пользоваться спросом коллекционеров.

"Коллекционеры это все отслеживают, у них своих критерии оценки. Поэтому, конечно, все пользуется спросом", - сказала Сузанская.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле 2018 года выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа на территории Украины.