Метинвест завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC

Группа Метинвест завершила перенос системы SAP на облачную платформу. Компания стала первым в Украине пользователем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC). Миграция данных признана самой крупной по объему в Центральной и Восточной Европе: в облаке работают 138 систем и более 18 000 пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

"Переход со своих систем хранения в облачный сервис компания начала в 2017 году. Технология SAP HEC позволяет существенно уменьшить затраты ИТ-структуры, ускорить обработку больших массивов данных, повысить уровень безопасности сервисов. Надежная платформа и приложения поддерживают операционную работу Метинвеста и становятся основой для будущих инновационных проектов", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что перенос систем потребовал обновления программного обеспечения до последней версии и миграции на новую базу данных SAP HANA. Миграция 21 основной бизнес-системы (включая систему планирования ресурсов предприятия, систему управления транспортировками и закупками, кадрового администрирования и расчета заработной платы, систему бюджетирования, финансов и другие) заняла 18 месяцев и прошла без сбоев.

Над проектом работала выделенная команда SAP, Метинвест как бизнес-заказчик и «Метинвест Диджитал» – центр IT-экспертизы.

Теперь проектная команда займется формированием системного подхода к управлению процессами поддержки систем, размещенных в SAP НЕС, и гибкому управлению изменениями.

"На цифровом рынке мы ищем возможности, которые лучше всего решают задачи нашего бизнеса. Реализуем проекты и создаем IТ-сервисы, способные эффективно поддерживать развитие Группы Метинвест. Так, перенос дата-центров на облачную платформу SAP позволил как улучшить надежность и безопасность самой платформы, так и сконцентрироваться непосредственно на бизнес-логике работы процессов. Внедрение и использование цифровых технологий – один из ключевых элементов трансформации бизнеса. А на этом пути одинаково важны как готовность бизнеса меняться, так и способность задействовать новые технологии", - заявил Директор по информационным технологиям Группы Метинвест и генеральный директор «Метинвест Диджитал» Сергей Детюк.

Директор SAP Украина Максим Матяш отметил, что миграция на SAP HEC будет способствовать росту и укреплению лидерской позиции Группы Метинвест в индустрии.

"Цифровая трансформация, гибкость и готовность к внедрению инноваций – основные ориентиры успеха в бизнесе сегодня. Убежден, что миграция на SAP HEC будет способствовать росту и укреплению лидерской позиции Группы Метинвест в индустрии. Безусловно, это один из самых сложных реализованных облачных проектов SAP в Центральной и Восточной Европе, учитывая его масштаб и задачи. А также очередной пример успешного сотрудничества компаний Метинвест, «Метинвест Диджитал» и SAP, который подтверждает, что благодаря синергии лидерства, инновационности и высокому профессионализму команд достигаются самые амбициозные бизнес-цели", - заявил Матяш.

Метинвест – крупнейший клиент SAP в Украине с 2012 года. Группа использует 21 SAP-систему, которая автоматизирует бизнес-процессы компании практически во всех сферах деятельности. В 2014 году Метинвест получил сертификат Центра экспертизы клиента SAP уровня Primary, а в 2017 году – сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне.

В 2018 году в Группе создана IT-компания «Метинвест Диджитал» как центр экспертизы цифровых технологий. В этом же году, согласно рейтингам компании SAP AG, Группа Метинвест признана компанией №1 по IT-зрелости в Украине и вошла в десятку мировых лидеров по IT-инновациям в металлургии.

Компания SAP, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.