Базовая инфляция в Украине ускорилась до 26%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2015 года по отношению к предыдущему месяцу замедлилась до 2,6% с 2,8%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В годовом выражении, к январю 2014 года, базовая инфляция ускорилась до 26,1% с 22,8%, зафиксированных в декабре 2014 года к декабрю 2013 года.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2015 года, без учета оккупированного Крыма и города Севастополя, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2014 года, ускорилась до 3,1% с 3%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении, против января 2014 года, инфляция ускорилась до 28,5% с 24,9%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Госбюджет Украины на 2015 год основан на прогнозах падения ВВП страны на 4,3% при годовой инфляции 13%.