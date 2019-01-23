''Беспокоиться не о чем'': в ГФС пообещали и впредь вовремя возмещать НДС

Суммы возмещений постоянно растут, как и количество заявок.

Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом, - ГФС придерживается определенных Налоговым кодексом сроков до 2-х месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов.

«Оснований для беспокойства по своевременному возмещении НДС - никаких. ГФС будет и в дальнейшем четко придерживаться норм, предусмотренных Налоговым кодексом. Все суммы возмещений будут начисляться справедливо и без опозданий», - написал Бамбизов.

По его словам, суммы возмещений постоянно растут - как и количество заявок. Объемы НДС, возмещенного в 2018 году, почти на 10% больше показателя 2017: 131,7 против 120,1 млрд грн. Выросла и среднемесячная сумма возмещения: 11 против 10 млрд грн / месяц. «Увеличилось также количество заявок о возмещении: если в 2017-м такие заявки поступили от 4 тыс. человек, то в прошлом году добавилась еще более тысячи заявителей. В то же время существенно выросло и количество транзакций, которые необходимо проверять», - сообщил чиновник.

Пиковый показатель по возмещению этого налога пришелся на ноябре прошлого года, что было связано с сезонной активностью экспортеров агропродукции. По данным Евгения Бамбизова, в течение этого осеннего месяца было возмещено 13,6 млрд грн (по декларации октября). Эта цифра стала абсолютным рекордом.

По состоянию на начало января этого года остаток невозмещенных сумм НДС составляет 27,5 млрд грн. Из них текущая заявка (то есть, речь идет о заявках, поданных в декабре по декларации ноября) составляет 15,6 млрд грн.

«В январе ГФС передала в Госказначейство выводы о подтверждении возмещения на сумму в 19,8 млрд грн. Из которых 11,1 млрд грн - по декларации октября (по результатам документальных проверок) и 8,8 млрд - по декларации ноября (по результатам камеральных проверок)», - говорится в сообщении Бамбизова.

В то же время имеют место и попытки незаконного возмещения НДС - проверки фискальной службы постоянно выявляют такие нарушения.

«В связи с чем только в январе предотвращено возмещение почти 406 млн грн - по результатам документальных проверок. И около 55 млн грн - по результатам камеральных проверок. В целом же сумма НДС, который пытались возместить с нарушениями, достигает 1,3 млрд грн - пока что по этим декларациям идут судебные разбирательства», - назвал статистику представитель ГФС.

Он также подчеркнул, что любое постороннее вмешательство извне в процесс возмещения НДС является недопустимыми. «Надеюсь, это все понимают», - заключил Евгений Бамбизов.